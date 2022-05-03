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Kaza yerindeki diyalog güldürdü: Trafik polisine sarılıp bayramlaştı

03.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da park halindeki otomobile çarpan ve alkollü olduğu öğrenilen kişinin trafik polisiyle yaşadığı diyalog güldürdü. Alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza yerindeki diyalog güldürdü: Trafik polisine sarılıp bayramlaştı

Bursa'da, alkollü trafiğe çıkan Hasan Ş. (52), otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Hasan Ş., kaza yerine gelen trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta bugün öğle saatlerinde Hasan Ş., kullandığı otomobille park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi.

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POLİSE SARILIP BAYRAMLAŞTI

Yapılan testte 2,56 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hasan Ş., trafik polisine sarılıp bayramlaştı.

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Sürücüye 'alkollü araç kullanmak'tan 1823 TL ceza uygulandı. "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk, yakalandık" diyen Hasan Ş., ceza makbuzlarını sırayla imzalarken de çok imza attığını belirterek, "Tapuyu mu vereceğiz?" diye sordu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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