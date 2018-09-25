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Kaza yerinden geçen anneyi ağlatan tesadüf

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışıp park halindeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Mert Altun (18), yaralandı.

Kaza yerinden geçen anneyi ağlatan tesadüf

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışıp park halindeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Mert Altun (18), yaralandı. Tesadüfen olay yerinden geçen Türkan Altun, oğlunu yaralı halde görünce şok yaşadı. Yaralı genç, ambulans beklerken annesine, "İyiyim, merak etme" diyerek moral verdi.
İnegöl'ün Osmanbey Caddesi'nde Mert Altun yönetimindeki motosiklet, Yenice Mahallesi Razgat Sokak'ta aniden karşısına çıkan İbrahim Ç. (53) yönetimindeki 16 F 2803 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, yol kenarında park halinde olan 45 M 4576 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada, motosiklet sürücüsü Mert Altun yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansı beklerken, tesadüfen olay yerinden geçen annesi Türkan Altun, oğlunu kanlar içersinde görünce şok yaşadı. Oğlunun elini tutan Türkan Altun, "Aşkım, bebeğim, yavrum" diyerek ağladı. Mert Altun ise gözyaşları içindeki annesine, "Anneciğim merak etme, ben iyiyim" diyerek moral vermeye çalıştı.
Yaralı Mert Altun, gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yerinden geçen anneyi ağlatan tesadüfKaza yerinden geçen anneyi ağlatan tesadüfKaza yerinden geçen anneyi ağlatan tesadüfKaza yerinden geçen anneyi ağlatan tesadüf

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