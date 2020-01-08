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  4. Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni (30) yolun karşısına geçerken kamyonun çarpması sonucu öldü. Rami Rahmeni, tesadüfen kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 635'inci sokakta meydana geldi. Afgan uyruklu Mujgan Rahmeni'ye yolun karşısına geçerken, Zübeyir Turgut (66) yönetimindeki 40 DR 520 plakalı kamyon çarptı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rahmeni'nin öldüğü belirlendi.
İş çıkışı evine giderken tesadüfen kaza yerinden geçen Rami Rahmeni, kaza yerinde bulunan Afgan uyruklu yakınlarından ölen kişinin eşi Mujgan Rahmeni olduğunu öğrendi. Kaza yerinde inceleme yapan polislerle konuşan Rami Rahmeni, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuk annesi Rahmeni'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Zübeyir Turgut, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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