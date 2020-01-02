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  4. Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi

Kaza yerinden geçerken yaralının annesi olduğunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:35 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman (54), motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçarken, o sırada yoldan geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan yaralının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.
İnegöl ilçesinde Osmaniye Mahallesi, Altay Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Serpil Kahraman’a, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, yaralandı. Motosiklet sürücüsü yaralıyı bırakıp kaçtı.
Yaralı kadının yardımına koşanlar, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada kaza yerinden geçen Oğuz Kahraman, yerde yatan kadının annesi olduğunu görünce şok yaşadı.
Araçtan inerek yaralı annesinin yanına giden genç, ambulans gelene kadar annesinin elini bir an olsun bırakmadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Ambulansın arkasından hastaneye gelen Oğuz Kahraman annesini burada da yalnız bırakmadı. Serpil Kahraman, tedaviye alındı.
Trafik ekipleri, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışama başlattı.

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