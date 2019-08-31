HABER

Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

ADANA'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, trafik kazasına müdahaleye giden CANKUR ekibini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik kazasına müdahale etmeye giden 01 ETS 91 plakalı CANKUR itfaiye aracı, Ferhat Suren yönetimindeki 06 DT 7425 kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan CANKUR aracı, kavşakta, park halindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çiçek diken belediye işçilerinin getirdiği minibüse çarpıp, devrildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralıKaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralıKaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralıKaza yerine giden itfaiye ekibi kaza yaptı: 5 yaralı

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Arkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybettiArkadaşlarıyla şakalaşırken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Otomobiliyle apartmanın girişine dalıp olay yerinden kaçtıOtomobiliyle apartmanın girişine dalıp olay yerinden kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.