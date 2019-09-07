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Kazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobilin çarptığı motosikletten düşerek 50 metre sürüklenen sürücü Muhammed İhsan Çelik (21) ağır yaralandı.

Kazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da otomobilin çarptığı motosikletten düşerek 50 metre sürüklenen sürücü Muhammed İhsan Çelik (21) ağır yaralandı.
İnegöl Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde seyreden Yusuf Saka (19) yönetimindeki 16 BVP 41 plakalı otomobil, Cerrah kavşağından karşıya geçmeye çalışan Muhammed İhsan Çelik yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Motosikletten düştükten sonra yaklaşık 50 metre sürüklenenen sürücü Çelik, ağır yaralandı. Çelik, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandıKazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandıKazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandıKazada 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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