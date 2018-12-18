Kazada ağır yaralan genç hayata tutundu

LEFKOŞA, (DHA) - Eylül ayında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve darbeye bağlı yaygın beyin hasarının yol açtığı ağır uyku haliyle hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Eren Alpdoğan, burada uygulanan tedavi yöntemiyle hayata tutunmayı başardı. Kıbrıs'ta 16 yaşındaki Eren Alpdoğan eylül ayında geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması teşhisi konan ve solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Eren, kazadan 3 gün sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek üç hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde ve sonrasında aldığı fizik tedavi ile sağlığına kavuştu. Eren'in, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan kırıkların yanında, bilinç kaybı, konuşma ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunlarına yol açan yaygın beyin hasarına maruz kaldığı saptandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Hüsnü Koşucu, Eren'in 3 hafta boyunca yoğun bakım servisinde takip edildiğini ve geçirdiği ameliyat ve fizik tedavi süreci sonrasında konuşup, yürümeye başladığını söyledi.

Üniversite hastanesinde uygulanan tedavi sürecinin üçüncü gününde uyku halinden çıkarak gözlerini açan Eren'in, ikinci haftasında bilinci yerine geldi, 1 ay sonra konuşmaya başladı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından aynı anda uygulanan 3 cerrahi operasyon ve sonrasındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci ile yürümeye başladı. EREN ALPDOĞAN: FİZİK TEDAVİ DEVAM EDİYOR Tedavi sürecini anlatan Eren Alpdoğan, "Kaza sonucu bilincim kapalı, konuşamaz, yürüyemez durumdayken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirildim. Uygulanan başarılı operasyon ve tedaviler sayesinde sağlığıma kavuştum. Şu anda fizik tedavi süreci devam etmektedir. Dr. Suat Günsel’e ve kazadan önceki hayatıma beni geri döndüren tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum" dedi. YAYGIN BEYİN HASARI YÜKSEK HIZDA OLUŞAN KAZALARDA GÖRÜLÜYOR Uzm. Dr. Hüsnü Koşucu ise, "Diffüz aksonal hasar, başın ani hızlanma, yavaşlama ve dönmesi sonucu beyindeki nöronların sinir ucunda kopmalar meydana gelmesiyle yaşanıyor. Bu tip yaralanmaların daha çok yüksek hızda meydana gelen trafik kazaları ile iş kazalarına bağlı olarak görülüyor" diye konuştu.