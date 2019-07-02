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Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 01:00 | Son Güncelleme

Sinop’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Sinan Sarıçoban’a (14) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sinan Sarıçoban Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından 122 Acil Servis ekiplerine ait ambulans helikopter ile Samsun Ritim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Sinan Sarıçoban dün saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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