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Kazada ağır yaralanan Akif kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

BURSA'da, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Akif Altun (19), hastanede 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.  Kaza, 10 Temmuz Çarşamba günü, İznik- Bursa yolunun 12'nci kilometresinde Müşküle altı mevkisinde meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Akif kurtarılamadı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Akif Altun (19), hastanede 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 10 Temmuz Çarşamba günü, İznik- Bursa yolunun 12'nci kilometresinde Müşküle altı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İznik yönüne giden Akif Altun yönetimindeki 16 FP 389 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Hızal'ın (48) kullandığı 41 L 6918 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akif Altun ile yanındaki Yağmur Uzun (21) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazada ağır yaralanan Akif Altun, 4 gündür tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Altun'un hastanede 4 kez ameliyat geçirdiği öğrenildi. Tedavi altındaki Yağmur Uzun'un ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Akif Altun'un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Kazada ağır yaralanan Akif kurtarılamadıKazada ağır yaralanan Akif kurtarılamadıKazada ağır yaralanan Akif kurtarılamadıKazada ağır yaralanan Akif kurtarılamadı

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