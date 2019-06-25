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Kazada ağır yaralanan baba öldü, kızı tedavi görüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kadıncık (52), ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan baba öldü, kızı tedavi görüyor

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Kadıncık (52), ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan kızı Özge Kadıncık'ın (20) ise tedavisi sürdürülüyor.
Kaza, cumartesi günü, Durak Mahallesi- Alacaoğlu köyü yolunda meydana geldi. Ali Kadıncık yönetimindeki 39 LT 643 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Ali Kadıncık ve yanındaki kızı Özge Kadıncık ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, baba- kızı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ali Kadıncık, buradaki ilk müdahale sonrası İstanbul'un Silivri ilçesindeki özel hastaneye, Özge Kadıncık ise Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Kadıncık, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ali Kadıncık'ın cenazesi, Müsellim köyünde bugün toprağa verildi. Özge Kadıncık'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

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Kazada ağır yaralanan baba öldü, kızı tedavi görüyorKazada ağır yaralanan baba öldü, kızı tedavi görüyor

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