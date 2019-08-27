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Kazada ağır yaralanan çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 20:57 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Zonguldak Alaplı Kılçak Huzur Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Tutucu’ya (14), Ö.A. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan İsmail Tutucu yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 14 yaşındaki çocuğu ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan İsmail Tutucu tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuk aracın çarpması sonucu havaya uçup metrelerce savruluyor.

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