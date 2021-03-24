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Kazada ağır yaralanan genç hayata 8 gün tutunabildi

24.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl’de meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayata ancak 8 gün tutunabildi.

İnegöl’de meydana gelen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hayata ancak 8 gün tutunabildi. Ölüm haberi ailesini yasa boğdu
Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolunda meydana geldi. Sercan İnci’ye (16), bir arkadaşıyla bisikletleriyle karşıdan karşıya geçmek istediği sırada karşı istikametten gelen M.S. idaresindeki 16 ABZ 16 plakalı kapalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç minibüsün ön camına, ardından kaldırıma düşerek ağır yaralandı. Sercan İnci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyan ailesi hastaneye koştu. Kaza ânı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 8 gündür tedavi gören genç bugün hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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