Kazada ağır yaralanan genç kadın yaşama tutunamadı

Kaza, Beyobası mevkisinde geçen 23 Ekim tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Beyhan Aklan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü Beyhan Aklan ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOĞUN BAKIMDA 5.5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 5.5 aydır tedavi gören Burcu Güzel, bugün öğlen saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

(DHA)

