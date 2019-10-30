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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 16 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, minibüs ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmed Hammud (25), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, minibüs ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmed Hammud (25), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Ekim'de, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Ahmed Hammud'un kullandığı 16 MA 0558 plakalı motosiklet, 13'üncü Mobilya Sokak'tan çıkan Metin T., yönetiminedeki 16 S 6078 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Hammud, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Hammud, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Hammud, bugün akşam saatlerinde, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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