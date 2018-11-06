Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- OSMANİYE'de, geçen Ağustos ayında kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan İbrahim Demir (52), tedavi gördüğü Gaziantep'te yaşamını yitirdi.
Geçen 18 Ağustos'ta, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde İbrahim Demir yönetimindeki motosiklete minibüs çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Demir, Osmaniye'de yapılan ilk müdahale sorası Gaziantep'te özel bir hastanede tedaviye alındı. Yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi gören İbrahim Demir, bu sabah doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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