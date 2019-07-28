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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Kumru bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, 22 Temmuz günü Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyü ile Köseli köyü arasındaki yolda meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan Kumru bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22 Temmuz günü Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyü ile Köseli köyü arasındaki yolda meydana geldi. Şuayip Çoban’ın kullandığı 80 AZ 337 plakalı otomobil ile Hakan Kumru idaresindeki 80 LK 327 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen motosikletin sürücüsü Hakan Kumru ağır yaralandı. Şuayip Çoban ise hafif yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü önce Osmaniye Devlet Hastanesine oradan da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Bir haftadır Adana Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hakan Kumru kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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