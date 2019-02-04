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Kazada ağır yaralanan Nazlı, kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nazlı Avşar (20), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Nazlı, kurtarılamadı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nazlı Avşar (20), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
31 Ocak günü, Kutluca köyü yakınlarında Murat Demirkıran yönetimindeki 27 ABR 638 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yavuz Selim Avşar yönetimindeki 44 DA 343 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen araçlarda bulunan Çiğdem Demirkıran (27), Muhammed Enes Demirkıran (5), Talha Demirkıran (3), Tuncay Avşar (25), Ömer Avşar (22), Nazlı Avşar (20) ve 3 aylık Hüseyin Avşar yaralandı.
Tedavi için Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazlı Avşar ile Talha Demirkıran, hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Nazlı Avşar, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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