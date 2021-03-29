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Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

29.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kaza, 15 Mart 2021 tarihinde Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu’nun 10.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 15 Mart 2021 tarihinde Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu’nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan personeli taşıyan M.Ç’nin kullandığı 42 GBJ 76 plakalı servis midibüsü, Özgür Ateş idaresindeki 42 AHC plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ateş ile yanındaki diğer yaralı arkadaşı Memiş Sevgili kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Özgür Ateş, sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ateş, yoğun bakımda 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini bu sabah saatlerinde kaybetti. Özgür Ateş’in doğum yeri olan ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

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