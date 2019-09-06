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Kazada ağır yaralanan özel harekatçı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:20 | Son Güncelleme

Bitlis’te 31 Ağustos’ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan özel harekatçı Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), izinliyken geldiği memleketi Bitlis’e 31 Ağustos günü Tatvan Kıyıdüzü Köyü yakınlarında trafik kazası geçirerek ağır yaralanmıştı.

Bitlis’te 31 Ağustos’ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan özel harekatçı Muhammet Mert Altaş (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammet Mert Altaş (21), izinliyken geldiği memleketi Bitlis’e 31 Ağustos günü Tatvan Kıyıdüzü Köyü yakınlarında trafik kazası geçirerek ağır yaralanmıştı. Altaş, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Altaş için Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, merhum polis memurunun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Gözyaşlarının sel olduğu törende duaların ardından polisin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Altaş’ın Ahlat Abdurrahman Gazi Mezarlığında defnedilecek.

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