Kazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadı

Ali Can ZERAY-Şafak TAŞOYAR/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de dün yolcu minibüsünün traktöre arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Sedef Elitok (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edirne-Havsa karayolunda Sazlıdere Mevkii’nde Cengiz Çokkerse yönetimindeki 22 AB 870 plakalı minibüs, aynı yöne giden Hüseyin Deveci yönetimindeki 09 ABY 65 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Sedef Elitok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir turizm firmasında çalışan Elitok'un, müşterilerinin Yunanistan ve Bulgaristan başkonsoloslarındaki vize işlemlerini halletmek amacıyla Edirne'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Sedef Elitok'un ölümü memleketi Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde büyük üzüntü yarattı.

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