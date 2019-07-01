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Kazada ağır yaralanan Sinan, ambulans helikopterle sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

SİNOP'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Samsun'a sevk edildi.  Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçen Sinan Sarıçoban’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sinan, ambulans helikopterle sevk edildi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Sinan Sarıçoban (14), ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Samsun'a sevk edildi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören mevkiinde meydana geldi. Mustafa Çuval yönetimindeki 57 DD 443 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçen Sinan Sarıçoban’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 15 metre savrulan Sarıçoban ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıçoban, ambulansla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Sarıçoban, ambulans helikopterle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kazada ağır yaralanan Sinan, ambulans helikopterle sevk edildiKazada ağır yaralanan Sinan, ambulans helikopterle sevk edildiKazada ağır yaralanan Sinan, ambulans helikopterle sevk edildi

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