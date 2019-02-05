Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bilecik’te geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı Mirsani Seyidov hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz pazar günü Bilecik 2. Organize Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın, Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı işçi servisi ile Bilecik’te Bursa istikametine gitmekte olan Azerbaycan uyruklu Mirabbas Seyidov yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil Yenişehir Kavşağı’nda çarpışmıştı. Kazada otomobil içinde bulunan Mirsani Seyidov, Özgür Gülüm, Hakan Atilla ağır yaralanırken, Mirsani Seyidov Düzce Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı 23 yaşındaki Mirsani Seyidov hayatını kaybetti.

Üniversiteden taziye mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, yayınladığı taziye mesajında, Mirsani Seyidov ailesine başsağlığı dileyerek, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Mirsani Seyidov geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı Düzce Hastanesinde bugün vefat etmiştir. Öğrencimiz Mirsani Seyidov’un yakınlarına, sevenlerine ve tüm Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Mezun olmak için tek dersi kalmıştı

Öte yandan UltrAslan Bilecik UNİ Taraftar Grubu üyesi Mirsani Seyidov’un tek dersten dolayı mezun olmadığı, 14 Şubat günü sınava girerek dersini verdiği takdirde mezun olacağını öğrenildi.