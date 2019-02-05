HABER

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bilecik’te geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı Mirsani Seyidov hayatını kaybetti.Geçtiğimiz pazar günü Bilecik 2.

Bilecik’te geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı Mirsani Seyidov hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz pazar günü Bilecik 2. Organize Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın, Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı işçi servisi ile Bilecik’te Bursa istikametine gitmekte olan Azerbaycan uyruklu Mirabbas Seyidov yönetimindeki 34 MM 1844 plakalı otomobil Yenişehir Kavşağı’nda çarpışmıştı. Kazada otomobil içinde bulunan Mirsani Seyidov, Özgür Gülüm, Hakan Atilla ağır yaralanırken, Mirsani Seyidov Düzce Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Azerbaycan vatandaşı 23 yaşındaki Mirsani Seyidov hayatını kaybetti.

Üniversiteden taziye mesajı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, yayınladığı taziye mesajında, Mirsani Seyidov ailesine başsağlığı dileyerek, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Mirsani Seyidov geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı Düzce Hastanesinde bugün vefat etmiştir. Öğrencimiz Mirsani Seyidov’un yakınlarına, sevenlerine ve tüm Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Mezun olmak için tek dersi kalmıştı
Öte yandan UltrAslan Bilecik UNİ Taraftar Grubu üyesi Mirsani Seyidov’un tek dersten dolayı mezun olmadığı, 14 Şubat günü sınava girerek dersini verdiği takdirde mezun olacağını öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.