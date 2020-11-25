HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti

25.11.2020 13:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te virajı döndükten sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 70 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Safranbolu-Bartın karayolu kirkille mevki kavşağında dün meydana gelen kazada Şükrü Eşgün (70) idaresindeki 34 VPS 28 plakalı Tofaş marka otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Karabük’te virajı döndükten sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 70 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Safranbolu-Bartın karayolu kirkille mevki kavşağında dün meydana gelen kazada Şükrü Eşgün (70) idaresindeki 34 VPS 28 plakalı Tofaş marka otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Eşgün ile bulunan eşi Hanım Eşgün yaralandı.

İki defa kalbi durdu
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve kalbi duran sürücü Şükrü Eşgün’e ilk olarak 112 ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası tekrar hayata döndürülen yaşlı adam daha sonra Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Hastaneye girişte tekrar kalbi duran Eşgün, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ikinci kez hayata döndürmüştü.
Hastanede tedavi altına alınan 70 yaşındaki yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen gece yarısı yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi ikindi namazını müteakip İnceçay köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Kahreden olay! Oğlunun acısına kalbi dayanmadıKahreden olay! Oğlunun acısına kalbi dayanmadı
KYK yurt başvuruları ne zaman?KYK yurt başvuruları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Hac'ı kabul etmeyip, 'namaz kılmanıza gerek yok' diyen sahte 'peygamber' ile ilgili tahliye kararı

Hac'ı kabul etmeyip, 'namaz kılmanıza gerek yok' diyen sahte 'peygamber' flaş karar

İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı

İzmir sahilinde yemek yasağı kuralına uyulmadı

Ölüme terk ettiği bebeği, boşanma aşamasındaki eşindenmiş

Ölüme terk ettiği bebeği, boşanma aşamasındaki eşindenmiş

Antalya'da güpegündüz dehşet! Seyir halindeki cipe silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Eşinden boşanmak istedi, çocuklarının gözü önünde boğazı kesildi

Eşinden boşanmak istedi, çocuklarının gözü önünde boğazı kesildi

1 hafta içinde eşi, kayınvalidesi ve görümcesi öldü! Üzüntüden bebeğini kaybetti

1 hafta içinde eşi, kayınvalidesi ve görümcesi öldü! Üzüntüden bebeğini kaybetti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.