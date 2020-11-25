Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti

Karabük’te virajı döndükten sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 70 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Safranbolu-Bartın karayolu kirkille mevki kavşağında dün meydana gelen kazada Şükrü Eşgün (70) idaresindeki 34 VPS 28 plakalı Tofaş marka otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Eşgün ile bulunan eşi Hanım Eşgün yaralandı.

İki defa kalbi durdu

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve kalbi duran sürücü Şükrü Eşgün’e ilk olarak 112 ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrası tekrar hayata döndürülen yaşlı adam daha sonra Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Hastaneye girişte tekrar kalbi duran Eşgün, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ikinci kez hayata döndürmüştü.

Hastanede tedavi altına alınan 70 yaşındaki yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen gece yarısı yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi ikindi namazını müteakip İnceçay köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

