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Kazada ağır yaralanıp taburcu oldu, üzerine ağaç devrilmesiyle öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da 3 ay önce traktör kazasında ağır yaralanan ve uzun süre yoğun bakımda yattıktan sonra taburcu olan Hayati Sarıcıoğlu (46) üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanıp taburcu oldu, üzerine ağaç devrilmesiyle öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da 3 ay önce traktör kazasında ağır yaralanan ve uzun süre yoğun bakımda yattıktan sonra taburcu olan Hayati Sarıcıoğlu (46) üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kastamonu Merkeze bağlı Dursunlar köyü ormanlık arazide üzerinde bulundukları traktörün devrilmesi sonucu baba Fazıl Sarıcıoğlu hayatını kaybederken, oğlu Hayati Sarıcıoğlu’da ağır yaralandı. Sarıcıoğlu, ağustos ayında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kastamonu Devlet Hastanesi’nde 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Uzun süre tedavisi süren Hayati Sarıcıoğlu kaburcu oldu. Sarıcıoğlu, bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Kastamonu’da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Hayati Sarıcıoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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