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Kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

18.11.2020 13:41 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta bulunduğu otomobilin 12 metre yükseklikten tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nezahat İ., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere kaza geçtiğimiz gün Yıldızeli-Şarkışla yolu üzeri Nevruz köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ta bulunduğu otomobilin 12 metre yükseklikten tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Nezahat İ., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere kaza geçtiğimiz gün Yıldızeli-Şarkışla yolu üzeri Nevruz köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Şarkışla istikametine giden S.İ. yönetimindeki 34 NVJ 99 plakalı otomobil öndeki aracı geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza da aynı aileden sürücü ile çocukları B.İ, R.İ. ve anne Nezahat İ. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olana anne Nebehat İ’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Nezehat İ., bugün Sivas Yıldızeli ilçesi Bedel köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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