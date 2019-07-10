Kazada annesi ve eşi yaralanan kişiyi polis teselli etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesi ve eşinin yaralandığını öğrenen kişiyi, olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etti.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Devrek yol ayrımı mevkisinde Güler Sevinç idaresindeki 67 SL 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında yolcu indiren Mustafa Dal yönetimindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücüyle yanındaki gelini Nurten Sevinç, itfaiye ekiplerince yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından otomobilin yan bölümü ve kapıları kesilerek kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada olay yerine gelen ve annesiyle eşinin kaza yaptığını öğrenen Soner Sevinç, gözyaşlarına hakim olamadı. Sevinç'i, polis ve vatandaşlar teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı.

