HABER

Kazada annesi ve eşi yaralanan kişiyi polis teselli etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesi ve eşinin yaralandığını öğrenerek gözyaşı döken kişiyi, polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesi ve eşinin yaralandığını öğrenen kişiyi, olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etti.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Devrek yol ayrımı mevkisinde Güler Sevinç idaresindeki 67 SL 476 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine daha sonra yol kenarında yolcu indiren Mustafa Dal yönetimindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücüyle yanındaki gelini Nurten Sevinç, itfaiye ekiplerince yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından otomobilin yan bölümü ve kapıları kesilerek kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada olay yerine gelen ve annesiyle eşinin kaza yaptığını öğrenen Soner Sevinç, gözyaşlarına hakim olamadı. Sevinç'i, polis ve vatandaşlar teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Türk Tarih Kurumundan 15 Temmuz PaneliTürk Tarih Kurumundan 15 Temmuz Paneli
FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandıFETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli trafik kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Doğu Akdeniz! Sondaj gemilerine karadan ve havadan koruma

Sondaj gemilerine karadan ve havadan koruma

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi yakalandı

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Foto muhabirlerin gözü ile 15 Temmuz

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Edirne'de 14 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismar

Metil alkolden bir ölüm haberi de Adana'dan geldi

Mersin ve Niğde'nin ardından bir ölüm haberi de Adana'dan

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

TSK'nin yeni gözdesi Trabzonlu 'Zerdava'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.