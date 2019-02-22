HABER

Kazada aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hızlı olduğu iddia edilen sürücü, yağ tankerine arkadan çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hızlı olduğu iddia edilen sürücü, yağ tankerine arkadan çarptı. Sıkıştığı aracın içinden diğer sürücüler tarafından çıkarılan Yunus S., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza İkitelli Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımı mevki’inde meydana geldi. 1991 doğumlu Yunus S. , 34 BNE 296 plakalı araç ile görgü tanıklarının iddiasına göre Kuzey Marmara Otoyolu’nda aracıyla hızla ilerliyordu. Yunus S. bir anda aracın kontrolünü kaybedince 01 DN 647 plakalı yağ taşıyan tankere arkadan çarptı. Hızla tankerin arka kısmına çarpan aracın motor kısmı paramparça oldu.
“Aracı kenarı çektim hemen koştum”
Kaza sonrası Yunus S. hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kazayı gören bazı vatandaşlar ve tanker sürücüsü araçlarını emniyet şeridine park ettikten sonra Yunus Şeker’i sıkıştığı aracın içinden çıkardı. Ağır yaralı olan S. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan yağ tankerinin sürücüsü Hidayet Sığır da kaza anını anlattı. Kaza sesi duyduktan sonra aracın arkada savrulduğunu gördüğünü ifade eden Hidayet Sığır, “Ben seyir halindeydim güm diye bir ses geldi. Aynama baktım arkada arabanın savrulduğunu gördüm. Aracı kenarı çektim hemen koştum geldim 122 Acil’i aradık. Ben arkamı takip ederek gitmiyordum ama duran arkadaşlar araç bir sağa bir sola makas atarak geliyordu sana çarptı dediler” dedi.
Kaza nedeniyle yağ taşıyan tankerden otoyola yağ sızıntısı da oldu.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Kullanılmayan otelden 150 bin liralık eşya çaldılarKullanılmayan otelden 150 bin liralık eşya çaldılar
Keşan'da 'korsan taksi' denetimiKeşan'da 'korsan taksi' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Turistle otobüsçüler birbirine girdi!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.