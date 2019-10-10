HABER

Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Araçta sıkışan öğrencilerden Ramazan Ateş'in (20) kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çekip, yarasını kontrol ettiği görüldü.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında AÜ Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu önünde meydana geldi. Şakir Kavak (18) yönetimindeki 07 ZJ 628 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet tarafından sıkıştırıldı. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan Kavak'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada, AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şakir Kavak, ön koltukta oturan Berkan Moran (20) ve arka koltuktaki Ramazan Ateş yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ateş, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması başlattığı Ramazan Ateş, cep telefonunun kamerasıyla yüzünün fotoğrafını çekip yaraya baktı. Kurtarılan Ateş ile iki arkadaşı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılar, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çektiKazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çektiKazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çektiKazada araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Güvenlik korucuları ve şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına tam destekGüvenlik korucuları ve şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatına tam destek
Antalya Havalimanı’nda uyuşturucu madde yakalandıAntalya Havalimanı’nda uyuşturucu madde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.