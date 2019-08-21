HABER

Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 07:47 | Son Güncelleme

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Kazada araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde çalışanları evlerine götüren Murat Mutlu yönetimindeki 16 ZE 929 plakalı otomobil, Lefkoşa Caddesi'nde aynı gece kulübünde eğlenip çıktıktan sonra ters yöne giren Yusuf H. idaresindeki 35 AGG 623 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada araçtan fırlayan Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı iddia edilen Yusuf H'nin ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında araçtan indiği öğrenildi.

Mutlu'nun cesedi olay yeri incelemesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, Yusuf H'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

20190821_2_37837825_46934309_Web

(AA)

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
Tokat'taki kavgada 7 kişi tutuklandıTokat'taki kavgada 7 kişi tutuklandı
İstanbul'da korkutan yangın!İstanbul'da korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Efsane dizi geri dönüyor! Ünlü oyuncu açıkladı

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri tatil pozuyla olay oldu

Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri tatil pozuyla olay oldu

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat'taki kavgada 7 kişi tutuklandı

Tokat'taki kavgada 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da korkutan yangın! Kozmetik imalathanesi alevlere teslim oldu

İstanbul'da korkutan yangın!

Kadıköy’de yürekleri ağza getiren kaza: 3 yaralı

Kadıköy’de yürekleri ağza getiren kaza!

Beyoğlu'nda şüpheli çanta alarmı

Beyoğlu'nda şüpheli çanta alarmı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var!

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var!

Van'da can pazarı! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Onlarca yaralı var!

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: Onlarca yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.