Kazada araçtan fırlayıp feci şekilde can verdi

Samsun’da yoldan çıkan panelvan kamyonetin bariyere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi, araç altında bir süre sürüklenerek, kamyonet ile orta refüjdeki bordür taşı arasında kalıp feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 64. kilometresi Karadağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şener (39) idaresindeki 19 UH 514 plakalı panelvan kamyonet Havza’dan Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı olmasından dolayı ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyeti kaybedilip yolun sağındaki demir bariyere çarptı. Bu sırada araçtan dışarı fırlayan Ramazan Şener (39) aracın altında kalıp araç ile birlikte 23 metre sürüklendi. Kamyonet orta refüje çarpıp dururken, araç ile bordür taşı arasında kalan Ramazan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Şener ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

