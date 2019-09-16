Kazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kaldırımda yürürken kavşakta kaza yapan iki otomobilden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) kızı Gözde Çalık (30), sürücülerin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Kaza, 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.G. (45) yönetimindeki araç ile Ö.G.'nin (49) kullandığı araç, 1492 ve 1524 sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı. B.G.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'ya çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, ağır yaralı Niyazi Hayırlı ambulansla götürüldüğü hastanede 4 gün sonra öldü. Kaza sonrası ifadeleri alınan iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise mahkemenin kararına itiraz etti.

Hukuk savaşı başlatan Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, sürücülerin tutuklanması için yaptıkları itirazdan sonuç alamadıklarını söyledi. Kazada her iki sürücünün kusurlu olduğunu öne süren Çalık, sürücülerin tutuklanmamasının acılarını katladığını söyledi. Gözde Çalık, "Babam 30 yılı aşkın milli eğitim müfettişliği yaptı. 7 yıl önce emekli oldu. 20 yıldan uzun süredir de fahri trafik müfettişliği yapıyordu. Araç kullanma konusunda birçok kişiye ders vermişti. Bizlere de o öğretti. Bu tip konularda inanılmaz dikkatli bir insandır. Babam kaldırımda yürürken, herhangi bir suçu yokken iki aracın, birinin 'Dur' tabelasına uymadan yola çıkması, diğerinin hızlı olması nedeniyle çarpışması sonucu savrulan araçlardan birinin çarpmasının ardından babamı kaybettik. Suçlular adli kontrolle serbest bırakıldı. Biz itirazda bulunduk ama bunun ilk duruşmada değerlendirileceğini söylediler" diye konuştu.

Adalete inançlarını tekrar kazanmak istediklerini söyleyen Çalık, "Trafik kurallarını ihlal ederek, tamamen hatalı araç kullanarak bu kazayı yaptılar. Ehliyetlerine dahi el konulmadan serbest kaldılar. Alacakları ceza inşallah benzer davalar için emsal teşkil eder. İnşallah gerekli cezayı alacaklar" dedi.

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