HABER

Kazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kaldırımda yürürken kavşakta kaza yapan iki otomobilden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) kızı Gözde Çalık (30), sürücülerin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Kazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kaldırımda yürürken kavşakta kaza yapan iki otomobilden birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'nın (65) kızı Gözde Çalık (30), sürücülerin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.
Kaza, 23 Temmuz Salı günü saat 19.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.G. (45) yönetimindeki araç ile Ö.G.'nin (49) kullandığı araç, 1492 ve 1524 sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı. B.G.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak, o sırada kaldırımda yürüyen gönüllü fahri trafik müfettişi Niyazi Hayırlı'ya çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, ağır yaralı Niyazi Hayırlı ambulansla götürüldüğü hastanede 4 gün sonra öldü. Kaza sonrası ifadeleri alınan iki sürücü, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayırlı ailesi ise mahkemenin kararına itiraz etti.
Hukuk savaşı başlatan Niyazi Hayırlı'nın kızı Gözde Çalık, sürücülerin tutuklanması için yaptıkları itirazdan sonuç alamadıklarını söyledi. Kazada her iki sürücünün kusurlu olduğunu öne süren Çalık, sürücülerin tutuklanmamasının acılarını katladığını söyledi. Gözde Çalık, "Babam 30 yılı aşkın milli eğitim müfettişliği yaptı. 7 yıl önce emekli oldu. 20 yıldan uzun süredir de fahri trafik müfettişliği yapıyordu. Araç kullanma konusunda birçok kişiye ders vermişti. Bizlere de o öğretti. Bu tip konularda inanılmaz dikkatli bir insandır. Babam kaldırımda yürürken, herhangi bir suçu yokken iki aracın, birinin 'Dur' tabelasına uymadan yola çıkması, diğerinin hızlı olması nedeniyle çarpışması sonucu savrulan araçlardan birinin çarpmasının ardından babamı kaybettik. Suçlular adli kontrolle serbest bırakıldı. Biz itirazda bulunduk ama bunun ilk duruşmada değerlendirileceğini söylediler" diye konuştu.
Adalete inançlarını tekrar kazanmak istediklerini söyleyen Çalık, "Trafik kurallarını ihlal ederek, tamamen hatalı araç kullanarak bu kazayı yaptılar. Ehliyetlerine dahi el konulmadan serbest kaldılar. Alacakları ceza inşallah benzer davalar için emsal teşkil eder. İnşallah gerekli cezayı alacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisiKazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisiKazada babası ölen Gözde'nin 'tutuksuz yargılama' tepkisi

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Kamyon, otomobile çarptı; dede öldü, torunları ve gelini yaralıKamyon, otomobile çarptı; dede öldü, torunları ve gelini yaralı
Lastiği patlayan tur otobüsü dere yatağına uçtu: 3 yaralıLastiği patlayan tur otobüsü dere yatağına uçtu: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmene, öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Öğrencisinin babaannesinden büyük şok

Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.