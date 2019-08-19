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Kazada babasından sonra genç öğretmen de öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, 3 gün önce otomobille karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada babasından sonra genç öğretmen de öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SİNOP'ta, 3 gün önce otomobille karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Cevat Karadeniz'in öğretmen kızı Fadime Karadeniz Ergişi (28) de Samsun'da tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.
Kaza, 16 Ağustos'ta Durağan ilçesi, Greenpark mevkisinde meydana geldi. Cevat Karadeniz yönetimindeki 59 PF 721 plakalı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cevat Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki eşi Hatice Karadeniz, çocukları Muhammed Enes Karadeniz, Ramazan Karadeniz ile Fadime Karadeniz Ergişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Kırıkkale Karakeçili Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Meslek Dersleri öğretmeni olarak görev yapan Fadime Karadeniz Ergişi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Karadeniz Ergişi, bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müddahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kazada babasından sonra genç öğretmen de öldü

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