HABER

Kazada bacaklarını kaybetti, sporla hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Rize'de 15 yıl önce otobüsün çarpması sonucu iki bacağını kaybeden Mustafa Beyaz, tüpsüz dalış, yamaç paraşütü ve snowboard gibi çeşitli spor dallarıyla uğraşıyor - Beyaz: - "Engellerin bedende değil, sadece kafalarda olduğunu düşünüyorum. Önümüze çıkan sorunlara her zaman bir alternatif olduğunu düşünüyorum"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Rize'de yaklaşık 15 yıl önce bisiklet sürdüğü sırada otobüsün çarpması sonucu iki bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, tüpsüz dalış, yamaç paraşütü ve snowboard gibi çeşitli spor dallarıyla uğraşıyor.

Beyaz'a, merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde 2003 yılında bisiklet sürdüğü sırada otobüs çarptı. Bacakları otobüsün altında kalan Beyaz, kazada ağır yaralandı.

Kaza geçirdiğinde 13 yaşında olan Beyaz'ın bir bacağı ilk ameliyatla, diğeri de yaklaşık bir ay sonra diz üstünden alındı.

Tedavisinin ardından eğitimini tamamlayan Beyaz, bir kurumda memur olarak çalışıyor.

Su altı sporlarına duyduğu merak sayesinde önce yüzme öğrenen Beyaz, şimdilerde tüpsüz dalış gerçekleştirerek zıpkınla balık avlıyor. Mustafa Beyaz, yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütü yapıyor ve snowboardla kayıyor.

- "Engelleri kendimize bahane ederek hayatı yaşamamak saçmalıktır"

Mustafa Beyaz, iki bacağını kaybetmenin istediği sporları yapmasına engel olmadığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıl öncesine kadar yüzme bilmediğini belirten 28 yaşındaki Beyaz, "Boğulmaktan korkuyordum. İnat ettim, korkumun üzerine gittim ve yüzmeyi öğrendim. Daha sonra kendime su altı maskesi aldım. Suyun altındaki büyülü dünyayı gördükten sonra kendimi bir türlü oradan alamadım." ifadelerini kullandı.

Beyaz, zıpkınla balık avladığını anlatarak, "Birçok ekstrem sporu yapmama rağmen en büyük korkum yükseklik korkusuydu. Öyle ki bazı zaman iki metreden denize atlayamıyordum." diye konuştu.

Yükseklik korkusunu yenmek için arkadaşı ile yamaç paraşütü yaptığını dile getiren Beyaz, şöyle devam etti:

"Snowboardla kayak yapmaya da başladım. Geçen yıl arkadaşlarımla kayak yapmaya giderken bana 'Yapabilir misin?' diye sordular. Nasıl yapacağımı bilmiyorumdum ama 'Yapabilirim' diye düşündüm. Snowboardın üzerine kendimce aparatlar yerleştirdim. Yaptığım soketlere bacağımdaki aparatları vidalarla bağladım ve güzel bir şekilde kaymaya başladım."

Mustafa Beyaz, zaman zaman kendisine, "Hayata bu kadar nasıl bağlı kaldın?" sorusunun yöneltildiğini belirterek, bu soruyu "Hep kendime yapacak bir şeyler buldum." şeklinde yanıtladığını söyledi.

İnsanın her zaman yapacak bir şeyler bulabileceğine dikkati çeken Beyaz, şunları kaydetti:

"Sadece kafalarında bazı şeyleri aşamıyorlar. Evde olduğum zaman akvaryumdaki balıklarla ilgilendim, kitap okudum. Dışarı çıkıp gezdim, dalış yapmayı öğrendim. Tabii bunları yaparken hiç kimse önüme koyup 'Bu hazır, al yap' demiyor. Çaba sarf etmeniz lazım. Engellerin bedende değil, sadece kafalarda olduğunu düşünüyorum. Önümüze çıkan sorunlara her zaman bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Hayat yaşanılacak kadar çok çok güzel."

Beyaz, her insanın bir yeteneğinin bulunduğuna inandığını belirterek, "Herkesin başarılı olacağı bir alan vardır. Bazıları resim çizebilir, bazıları ise çok güzel kitap yazabilir. Kolu olmayan ayaklarını kullanarak yüzebilir, ayakları olmayan kolları ile yüzebilir. Engelleri kendimize bahane ederek hayatı yaşamamak saçmalıktır diye düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Şair Ogün Kaymak hayatını kaybettiŞair Ogün Kaymak hayatını kaybetti
Öğrenciler, 3’üncü fotoğraf sergisini açıyorÖğrenciler, 3’üncü fotoğraf sergisini açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rize Sporla hayata tutundu Yürüme engelli Mustafa Beyaz

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.