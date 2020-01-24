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Kazada Berat öldü, anne ve babası yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada Berat Eren Erkan (10) yaşamını yitirdi, sürücü annesi Suzan Erkan ile babası Ümit Erkan yaralandı.

Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada Berat Eren Erkan (10) yaşamını yitirdi, sürücü annesi Suzan Erkan ile babası Ümit Erkan yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, D-650 yolunun Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Suzan Erkan yönetimindeki 54 VH 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ağaca çarptı. Kazada, sürücü Suzan Erkan, eşi Ümit Erkan ve oğlu Berat Eren Erkan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca çevredekiler otomobilde sıkışan Suzan Erkan ile oğlu Berat Eren Erkan'ı içerden çıkardı. Ümit Erkan ise itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Erkan ailesi kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat Eren Erkan doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Erkan çiftinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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