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Kazada can pazarı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan yaşlı adamı itfaiye kurtardı.
Kaza, Yalova yolunun Ovaakça mevkiinde meydana geldi. 16 BLP 65 plakalı otomobil ile 34 NJ 1065 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi yaralanırken, otomobilde bulunan 1 yolcu ise otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesinin ardından otomobilde yolcu olan yaşlı adam itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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