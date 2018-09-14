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Kazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün araçtan fırladığı anlar, Mobese kamerasına yansıdı.  Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla kaza görüntülerini basınla paylaştı. Elazığ'da, Mobese kameralarına yansıyan kazada, kavşakta hız kesmeyen iki otomobil çarpıştı.

Kazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün araçtan fırladığı anlar, Mobese kamerasına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla kaza görüntülerini basınla paylaştı. Elazığ'da, Mobese kameralarına yansıyan kazada, kavşakta hız kesmeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında otomobillerden birinin kemer takmayan sürücüsü, açılan kapıdan yola savruldu. Görüntüler, emniyet kemerinin önemini gözler önüne serdi.
Bir başka kazada ise, yine kavşakta hız kesmeyen otomobil, cipe çarptı. Her iki araç da refüje çarparak durabildi.
MOTOSİKLET TAKLA ATTI
Diyarbakır'da, Mobese kamerasına yansıyan kazada ise, merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde kavşağa yaklaşan, üzerinde kadın ve çocukların da bulunduğu sepetli motosiklet devrildi. Sürücü ve bir vatandaşın motosikletin altında kalan kadın ve çocukları kurtardığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Kazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladıKazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladıKazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladıKazada emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladı

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