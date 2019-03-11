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 Kazada eşi ölen koca: Araç, silahtan sayılan alet vasfındadır

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Nuran Demircioğlu'nun eşi Yusuf Değirmencioğlu, kazaya neden olan Mehmet Çataltaş'ın kullandığı aracın silahtan sayılan alet vasfında olduğunu öne sürdü. Değirmencioğlu, tutuklu sanık Çataltaş'ın 'olası kast ile insan öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmasını istedi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Nuran Demircioğlu'nun eşi Yusuf Değirmencioğlu, kazaya neden olan Mehmet Çataltaş'ın kullandığı aracın silahtan sayılan alet vasfında olduğunu öne sürdü. Değirmencioğlu, tutuklu sanık Çataltaş'ın 'olası kast ile insan öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmasını istedi.

Kaza, 10 Mayıs 2018'de, Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D-400 yolunda meydana geldi. Mehmet Çataltaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, 5 yıldızlı otel personelini taşıyan Özkan Köse yönetimindeki 07 C 82203 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak, devrildiği kazada; araçtaki Nuran Demircioğlu, Saliha Aybüke Ulutaş ve Burcu Aslan yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çataltaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

'ARAÇ, SİLAHTAN SAYILAN ALET VASFINDA'

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çataltaş, müştekiler Ergün Ulutaş, Yusuf Değirmenciğlu ve taraf avukatları katıldı. Kazada ölen Nuran Demircioğlu'nun eşi Yusuf Değirmencioğlu, sanıktan şikayetinin devam ettiğini söyledi. Değirmencioğlu, "Bence trafik kazasındaki bu araç, silahtan sayılan alet vasfındadır. Olası kast ile insan öldürmeye teşebbüs edilmiş" dedi.

Yusuf Değirmencioğlu'nun avukatı ise sanığın kusurlu olduğu yönünde dosyada birden fazla rapor bulunduğunu belirterek, "Taksir boyutunun aşılacağını öngörüyoruz. Olası kast ile insan öldürme vasfında bir eylemdir" diye konuştu.

'AİLELERDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Tutuklu sanık Mehmet Çataltaş ise kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek, "Ben bu kazanın meydana gelmesini isteyecek yapıda bir kişi değilim. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Arabam bariyerlerden savrulunca direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve aracı toparlayamadım. 10 aydır tutukluyum. Ailelerden özür diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kusur durumunun tespiti amacıyla rapor alınması için dosyanın İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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