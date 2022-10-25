Kazada eşini böyle teselli etmişti! Kahreden haber geldi... Geriye yürek yakan bu kare kaldı

Kahreden kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Osman Sağlam (80) idaresindeki otomobil kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği sırada Karabük istikametine seyreden kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Ayşe Sağlam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan çift ekiplerin yardımıyla çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Osman Sağlam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

O FOTOĞRAF YÜREKLERİ DAĞLADI

Öte yandan Ayşe Sağlam’ın eşini kazada teselli ettiği anın fotoğrafı ise yürek yaktı. (İHA)

