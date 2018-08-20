Kazada felç kalan öğretmen, arıcılıkla hayata tutundu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta yaşayan ve 32 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı felç kalan emekli öğretmen Sami Cihan (68), arıcılıkla hayata tutundu.

Sinop'ta yaşayan, malulen emekli öğretmen Sami Cihan, 1986 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp, belden aşağısı felç kaldı. Hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Cihan, daha sonra aracılık yapmaya başladı. Sami Cihan, Balıfakı köyünde arı kovanlarını yerleştirip bal üretimi yaparak hayata tutundu. Kazadan önce arıcılığı hobi olarak öğrendiğini söyleyen Cihan, "Daha sonra bu benim için bir iş oldu. Bal üretiyorum. Bu iş ile yeniden hayata adapte oldum. Tekerlekli sandalyemle bütün işlemi kendim yapabiliyorum. Hayata küsmeyip devam ettim. Her ne olursa olsun yaşamak güzel şey" dedi.

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