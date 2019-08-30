Kazada hayatı kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Doktor Ersin Bal'ın çok iyi bir insan olduğunu belirten Alpaydın, "Bal, iyi bir hekim ve hayırseverdi. İyi bir babaydı. Kendisiyle çok güzel anılarımız oldu. Hastanemizde çok başarılı işler yaptık, yapmaya devam edecektik ama vakitsiz bir kazada can verdi. Motosiklet tutkunuydu, ikinci kazası oldu. Bir buçuk yıl öncede bir kaza atlattı o zaman omuzundan yaralandı. Toparladı, son birkaç aydır motor kullandığını duyduk. Kimsenin haberi yoktu ta ki kazaya kadar. Bu kazada maalesef ilki kadar şanslı olamadı." dedi.

Aynı özel hastanede Ortopedi Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Bora Şerifhan Alpaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazayı duyduğunda inanamadığını bugün yakın dostunu son yolculuğa uğurladığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Menemen'de özel bir hastanede görev yapan, bir çocuk babası 42 yaşındaki Bal için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı, cenaze Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

- "O çok vicdanlı ve iyi bir hekimdi"

Radyoloji Uzmanı Cem Korkmaz da Bal ile kazadan 4 gün önce bir hastanın durumunu değerlendirmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Onun öldüğüne hala inanamadığını dile getiren Korkmaz, "O çok vicdanlı ve iyi bir hekimdi. Ölümü çok vakitsiz ve üzücü oldu. Motosiklet kullanmayı çok seviyordu, zevk alıyordu sonu ne yazık ki tatsız bir şekilde bitti." diye konuştu.

- Olay

İzmir Çevre Yolu'nda 3 Ağustos'ta motosikletiyle Balçova'dan Gaziemir yönüne giden Bal, önünde aynı yöne seyreden kamyonun fırlayan jant kapağının motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek düşmüş ve ağır yaralanmıştı.

Bal, 26 gün boyunca İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınırken dün "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

