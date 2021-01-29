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Kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sude, son yolculuğuna uğurlandı

29.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gün sonra tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sude Sesveren, bugün son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, 4 Ocak akşamı merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelmişti.

Elazığ’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gün sonra tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Sude Sesveren, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, 4 Ocak akşamı merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelmişti. Çaydaçıra Mahallesi’nden Zafran Mahallesi’ne seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Y. (24) hayatını kaybetti. Kazada, annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden 12 yaşındaki Sude Sesveren ise özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 25 gündür tedavisi süren Sude, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Sude için bugün Cuma namazının ardından Mevlana Camiinde cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından Sude, anneannesi, dedesi ve annesinin yanında Asri Mezarlığına defnedilerek son yolculuğu uğurlandı.
Cenaze namazına, Vali Erkaya Yırık, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, Sude’nin babası Emrah Sesveren, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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