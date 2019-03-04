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Kazada hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt'te izne ayrılan ve kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Darıcı (25) için tören düzenlendi.

Kullandığı 27 HZ 522 plakalı otomobilin, Siirt-Kurtalan kara yolunun Üçyol mevkisinde devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Darıcı (25) için Siirt Devlet Hastanesi bahçesinde tören yapıldı.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Erol Ürküt, Albay Mustafa Yaşar Yıldırım ile asker ve polisler katıldı.

Hastane morgundan alınan cenaze, Müftülük görevlisince okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep'e uğurlandı.

Cenazeyi taşıyan ambulansın geçişi sırasında Darıcı'nın silah arkadaşları selam durdu.

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