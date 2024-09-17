Kazada hayatını kaybeden Astsubay Ömür Kaygusuz’un kız arkadaşının paylaşımı yürek yaktı

Kaza, Balıkesir’in Bandırma'da ilçesi Erdek Caddesi’nde Asit Kavşağı mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Bandırma 6’nci Ana Jet Üssü’nde astsubay olarak görev yapan Ömer Kaygusuz’un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. yönetimindeki yolcu otobüsünün altına girmesiyle sürüklendi.

Sürüklenme nedeniyle olay yerinde hayatını kaybeden Astsubay Kaygusuz’un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasının ardından memleketi Ordu’da Saraycık mezarlığında toprağa verilmişti.

BELEDİYE BAŞKANLARI CENAZEYE KATILDI

Altınordu Saraycık Camii'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Celal Tezcan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Kaygusuz'un ailesinin yakınları ve çok sayıda askeri personeli katıldı.

KIZ ARKADAŞINDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Kazada hayatını kaybeden Astsubay Kaygusuz ardından gözü yaşlı aile ve kız arkadaşı bıraktı.

Kız arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden birlikte çektiği fotoğraflar ve mezarı başında çektiği fotoğrafları paylaşması görenlerin yüreğini dağladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otobüs şoförü M.T gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.