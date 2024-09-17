HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kazada hayatını kaybeden Astsubay Ömür Kaygusuz’un kız arkadaşının paylaşımı yürek yaktı

Kazada hayatını kaybeden Astsubay Ömür Kaygusuz’un kız arkadaşının paylaşımı yürek yaktı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
17.09.2024 10:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de motosiklet ile yolculuk yapan 24 yaşındaki Astsubay Ömer Kaygusuz’un yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otobüsün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Naaşı memleketi Ordu’ya götürülen Astsubay Kaygusuz’un kız arkadaşının sosyal medyada yaptığı paylaşımı yürek dağladı.

Kaza, Balıkesir’in Bandırma'da ilçesi Erdek Caddesi’nde Asit Kavşağı mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Bandırma 6’nci Ana Jet Üssü’nde astsubay olarak görev yapan Ömer Kaygusuz’un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. yönetimindeki yolcu otobüsünün altına girmesiyle sürüklendi.

kıdem

Sürüklenme nedeniyle olay yerinde hayatını kaybeden Astsubay Kaygusuz’un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasının ardından memleketi Ordu’da Saraycık mezarlığında toprağa verilmişti.

BELEDİYE BAŞKANLARI CENAZEYE KATILDI

Altınordu Saraycık Camii'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Celal Tezcan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Kaygusuz'un ailesinin yakınları ve çok sayıda askeri personeli katıldı.

459195753-1069151227893505-8260521303292861254-n-1726054943

KIZ ARKADAŞINDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Kazada hayatını kaybeden Astsubay Kaygusuz ardından gözü yaşlı aile ve kız arkadaşı bıraktı.

4

Kız arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden birlikte çektiği fotoğraflar ve mezarı başında çektiği fotoğrafları paylaşması görenlerin yüreğini dağladı.

1

2

3

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otobüs şoförü M.T gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Astsubay kız arkadaş
En Çok Okunan Haberler
İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

İhaleleriyle gündem olan Şahinbey Belediyesi fenomen ismi getirip reklamını yaptırdı!

Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Narin cinayetinde merak edilen bir soru daha yanıt buldu!

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

Sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

Leva 19 TL, Lari 13 TL oldu, bu kez onları da kaçırdılar

‘MMA dövüşçüsüyüm, ben buraya Kore’yi yığarım’

‘MMA dövüşçüsüyüm, ben buraya Kore’yi yığarım’

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.