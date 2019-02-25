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Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Düzce'de otomobilin yoldan çıkarak ağaçlık alana savrulduğu kazada yaşamını yitiren Didem ve Orhan Bozkurt çifti, son yolculuğa uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Didem ve Orhan Bozkurt çifti toprağa verildi.

Didem ve Orhan Bozkurt çifti için İzmit'teki Hayırseverler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, çiftin yakınları ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kartepe'de defnedildi.

Öte yandan, Didem Bozkurt'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Orhan Bozkurt yönetimindeki 41 BB 948 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlerin dışındaki ağaçlık alana savrulmuş, yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, bir ağaca çarparak durabilmişti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Orhan Bozkurt ile eşi Didem Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çiftin 1 yaşındaki oğlu Miraç Bozkurt, kazadan sağ kurtulmuştu.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

- Düzce'de otomobilin yoldan çıkarak ağaçlık alana savrulduğu kazada yaşamını yitiren Didem ve Orhan Bozkurt çifti, son yolculuğa uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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