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Kazada hayatını kaybeden doktor gözyaşlarıyla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de kullandığı bisikletin tırın altında kalması sonucu yaşamını yitiren Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar, son yolcuğuna uğurlandı.

Arnavutköy’de kullandığı bisikletin tırın altında kalması sonucu yaşamını yitiren Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar, son yolcuğuna uğurlandı. Kar’ın cenazesinde yakınları ve meslektaşları gözyaşı döktü.
Arnavutköy’de bisikletiyle devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kar’ın naaşı, cenaze töreni öncesinde gasilhaneden alınarak çalıştığı hastanenin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Doktor Kar’ın cenazesi mesai arkadaşlarının gözyaşlarıyla camiye uğurlandı.
İkindi namazı ardından Fatih Camii’nde Aytan Kar için cenaze töreni düzenledi. Cenazeye eşi Ebru Kar, çocukları Kerem ve Ahmet Turhan Kar ile sevenleri katıldı. Cenaze sırasında eşi ve çocukları güçlükle ayakta durabildi. Operatör Doktor Aytan Kar’ın naaşı ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

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