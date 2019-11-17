HABER

Kazada hayatını kaybeden doktorun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de  virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumun'dan yakınları tarafından alındı.  Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada Mustafa Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı TIR'ın, virajı alamayarak devrilmesi sonucu, bisiktletiyle giderken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden doktorun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumun'dan yakınları tarafından alındı.
Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada Mustafa Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı TIR'ın, virajı alamayarak devrilmesi sonucu, bisiktletiyle giderken TIR'ın altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin ardından yakınlarının aldığı cenaze, Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Aytan Kar'ın cenazesi ilk olarak Fatih'te yaklaşık 10 yıldır görev yaptığı hastaneye götürülecek. Kar'ın cenazes burada yapılacak törenin ardından Fatih Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

(FOTOĞRAF)

Kazada hayatını kaybeden doktorun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sezonu “Karagöz Konserde” ile açtıAnkara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sezonu “Karagöz Konserde” ile açtı
Hadımköy’de tırın altında kalan doktorun cenazesi yakınlarına teslim edildiHadımköy’de tırın altında kalan doktorun cenazesi yakınlarına teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.