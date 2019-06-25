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Kazada hayatını kaybeden Kılınç için askeri tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:43 | Son Güncelleme

Adıyaman'da dün gece hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç için askeri tören düzenlendi

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Kılınç (26) için askeri tören yapıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu önünde düzenlenen törende Muhammet Kılınç'ın annesi Elif Kılınç ve ailesi gözyaşı döktü.

Törene, Kılınç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, aynı kazada hayatını kaybeden Ömer Alper Bülbül'ün ailesi ile askeri erkan katıldı.

Bekar olan Kılınç'ın, merkeze bağlı Kömür beldesinde görevli olduğu öğrenildi.

Kazada yaşımını yitiren Ömer Alper Bülbül'ün ise arkadaşı Kılınç'ı karakolda ziyarete geldiği, uzman çavuş alımıyla ilgili sınavı yeni kazandığı belirtildi.

- Olay

Adıyaman'da dün gece Ahmet Burak Özhan idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Çakal Köprüsü yakınında, Ömer Alper Bülbül idaresindeki 01 AS 621 plakalı otomobille çarpışmış, kazada, sürücü Bülbül ile araçta bulunan Muhammet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer sürücü Özhan yaralamıştı.

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Adıyaman askeri tören Muhammet Kılınç trafik kazası

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