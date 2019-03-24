HABER

Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Komando Uzman Onbaşı İsmail Doğan, memleketi Afyonkarahisar’da son yolcuğuna uğurlandı.Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde içerisinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyon çarpışmış, kazada Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya hayatlarını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Komando Uzman Onbaşı İsmail Doğan, memleketi Afyonkarahisar’da son yolcuğuna uğurlandı.
Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkiinde içerisinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü askerlerinin bulunduğu otomobil ile kamyon çarpışmış, kazada Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya hayatlarını kaybetmişti. Hayatını kaybeden komandolardan İsmail Doğan’ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a getirildi. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından 8 aylık komando Doğan’ın cenazesi Kocatepe Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Doğan’ın cenaze törenine annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan evlatlarını gözyaşları ile son yolcuğuna uğurladı.
Törene; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, siyasi parti temsilcileri ile belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Azdavay ilçesinden Kastamonu’ya döndükleri sırada Emre Tarlacı idaresindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hamdi Yılmazoğlu (41) yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyonla Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde çarpışmıştı. Kazada otomobilde bulunan Jandarma Uzman Onbaşıları Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon sürücüsü Hamdi Yılmazoğlu ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden komando son yolculuğuna uğurlandı

İşte dünyanın konuştuğu polis! İşte dünyanın konuştuğu polis!
Evcil hayvan fuarına İzmirliler yoğun ilgi gösterdiEvcil hayvan fuarına İzmirliler yoğun ilgi gösterdi
Antalyalı Yörüklerden CHP ve İYİ Parti'ye 'HDP' tepkisiAntalyalı Yörüklerden CHP ve İYİ Parti'ye 'HDP' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.