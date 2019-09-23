Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin arkadaşlarının morgda acı bekleyişi

Antalya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisinin yakınlarının morg önündeki bekleyişleri sürüyor. Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Ulaş Koçak (22) yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı cipe çarptı. Bu sırada yine karşı yöndeki 07 DEB 46 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ulaş Koçak ve yanında yolcu olarak bulunan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Ulaş Koçak’ın Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi, Sertaç Ermiş’in ise yine aynı üniversitenin sanat tarihi birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Cenazelerin yer aldığı Adli Tıp Kurumu morgu önünde ise iki öğrencinin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın oluş şekli ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Aracın kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki cipe çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

Rektör Ünal’dan trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana gelen ve 2 öğrencinin öldüğü kaza ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin vefat ettiği vahim kazayı teessürle öğrendiğini söyleyen Rektör Ünal, “Üzüntümüzün tarifi yok. Elim bir kazayla hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Öğrencilerimiz Ulaş Koçak ve Mustafa Sertaç’a Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Ünal, meydana gelen korkunç kaza vesileyle trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi hayattan, sevdiklerimizden koparabilir. Bu nedenle başta ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmamak adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.