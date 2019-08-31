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Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahlat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kıyıdüzü köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ölen özel harekat polisi Mehmet Fatih Tatlısu (21) için Ahlat Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Tatlısu'nun yakınları ve ilçe halkından helallik istendi.

Dua okunması sonrası Tatlısu'nun naaşı Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, polis memurunun yakınları, askeri erkan ve ilçe halkı katıldı.

Bu arada, aynı kazada ağır yaralanan özel harekat polisi Mert Altaş'ın Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi.

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Ahlat Bitlis Kaza Özel Harekat polisi tören

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